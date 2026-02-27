KREPERIA RAYAN kërkon Krepier/e, Kamarier/e, Banakier/e dhe Kuzhinier/e për mëngjeset
KREPERIA RAYAN pranë Portit në Sarandë kërkon të punësojë:
– Krepier/e
– Kamarier/e
– Banakier/e
– Kuzhinier/e për përgatitjen e mëngjeseve
🔹 Kandidatët duhet të kenë eksperiencë pune.
Kërkohen persona seriozë, korrektë dhe të gatshëm për punë në ekip.
Kontakt: 067 48 48 876
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
