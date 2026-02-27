logo
KREPERIA RAYAN kërkon Krepier/e, Kamarier/e, Banakier/e dhe Kuzhinier/e për mëngjeset

27/02/26

KREPERIA RAYAN pranë Portit në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Krepier/e

 – Kamarier/e

 – Banakier/e

 – Kuzhinier/e për përgatitjen e mëngjeseve

 

🔹 Kandidatët duhet të kenë eksperiencë pune.

 

Kërkohen persona seriozë, korrektë dhe të gatshëm për punë në ekip.

 

Kontakt: 067 48 48 876

 

KREPERIA RAYAN pranë Portit në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

