Roal Food kërkon të punësojë Ekonomiste në Sarandë

27/02/2617:49

ROAL FOOD me 20+ vite eksperiencë në import dhe shpërndarje produktesh ushqimore
kërkon të punësojë  Ekonomiste në Sarandë

 

Detyrat:

 

Regjistrim dhe përpunim të dhënash financiare

Menaxhim arkë/bankë & fatura

Raportime financiare periodike

 

Kualifikimet:

 

Diplomë në Financë, Ekonomi ose Kontabilitet

Eksperienca përbën avantazh

Saktësi, organizim dhe aftësi analitike

 

Kontakt: 067 40 99 009

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Roal Food kërkon të punësojë Ekonomiste në Sarandë

