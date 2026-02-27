Roal Food kërkon të punësojë Ekonomiste në Sarandë
ROAL FOOD me 20+ vite eksperiencë në import dhe shpërndarje produktesh ushqimore
kërkon të punësojë Ekonomiste në Sarandë
Detyrat:
Regjistrim dhe përpunim të dhënash financiare
Menaxhim arkë/bankë & fatura
Raportime financiare periodike
Kualifikimet:
Diplomë në Financë, Ekonomi ose Kontabilitet
Eksperienca përbën avantazh
Saktësi, organizim dhe aftësi analitike
Kontakt: 067 40 99 009
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
27/02/2617:49
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
27/02/2617:49
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
27/02/2617:49
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
27/02/2617:49
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
27/02/2617:49