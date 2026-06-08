PRODA BAKERY në Sarandë kërkon Specialist Brumi, Specialist Pjekje dhe Furxhi
PRODA BAKERY në Sarandë kërkon të punësojë për pozicionet:
Specialist Brumi, Specialist Pjekje dhe Furxhi.
Kompania ofron kushte të mira pune, ambient profesional dhe mundësi për zhvillim afatgjatë në karrierë. Për kandidatët që vijnë nga qytete të tjera ofrohet edhe akomodim.
Për kushtet e punës dhe pagën, personat e interesuar mund të kontaktojnë në numrin 069 670 0888
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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