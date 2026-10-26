Policia nën akuza për dhunë terrorizuese, avokatët kërkojnë hetim të plotë për zinxhirin komandues

Policia nën akuza për dhunë terrorizuese, avokatët kërkojnë hetim të plotë nga SPAK për zinxhirin komandues të policisë.

Përfaqësues të shoqërisë civile dhe avokatë kërkojnë që hetimi për veprimet e policisë gjatë protestave të dy javëve të fundit të përfshijë edhe strukturën komanduese. Në një deklaratë për mediat, ata bënë të ditur se javën e kaluar kanë depozituar një kallëzim penal në SPAK dhe paralajmëruan se dokumentimi i rasteve të tjera mund të pasohet me kallëzime të reja.

Në emër të grupit, Olsi Nika e cilësoi forcën e përdorur ndaj protestuesve si joproporcionale dhe, në raste të caktuara, terrorizuese. Ai theksoi se studentët dhe të rinjtë kanë të drejtë të protestojnë, të kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre dhe t’i kërkojnë llogari qeverisë e kryeministrit Edi Rama.

Sipas Nikës, kallëzimi synon të nxisë një hetim të plotë mbi përgjegjësitë individuale dhe rolin e strukturave drejtuese në veprimet e policisë. Përfaqësuesit e grupit pretendojnë se dhuna ndaj studentëve ka qenë e koordinuar dhe se ka shërbyer për të frikësuar pjesëmarrësit, për të dekurajuar angazhimin e tyre dhe për të delegjitimuar protestën. Këto pretendime kërkojnë që të shqyrtohen në rrugë institucionale.

Avokatët dhe juristët i bënë thirrje SPAK-ut që çështja të trajtohet pa vonesa dhe hetimi të jetë gjithëpërfshirës. Ata njoftuan se kanë ngritur një grup pune që mbledh, dokumenton dhe arkivon pamjet e ndërhyrjeve policore, me qëllim evidentimin e rasteve dhe ndjekjen e tyre ligjore.

“Mund të ketë edhe kallëzime të tjera”, paralajmëruan përfaqësuesit e grupit, duke e lidhur këtë mundësi me materialet që po shqyrtohen.

Gjatë deklaratës, avokatët pohuan gjithashtu se rreth 200 të mitur janë me masa sigurie. Megjithatë, në informacionin e paraqitur nuk u sqaruan llojet e masave, periudha që mbulon kjo shifër apo dokumentacioni mbi të cilin mbështetet. Saranda Web

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