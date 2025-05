Policia Bashkiake Sarandë: Për ju ditë pushimi, por ne zbuluam 2 ndërtime pa leje

Policia Bashkiake Sarandë: Asnjë ditë pushimi, por punë për zbulimin e zaptuesve!

Strukturat e Policisë Bashkiake Sarandë njoftojnë se sot, pas grumbullimit të informacioneve nga terreni, janë zbuluar dy ndërtime të paligjshme në zonën e Qafë-Gjashtës, duke çuar në ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve.

Për rastin janë njoftuar menjëherë Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Sarandë dhe Komisariati i Policisë, të cilët po ndjekin më tej procedurat ligjore.

Çështja do t’i referohet Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë për hetim dhe ndjekje të mëtejshme.

Policia Bashkiake thekson se nuk do të ketë tolerime për zaptimet dhe ndërtimet pa leje, dhe se çdo rast do të trajtohet me vendosmëri në respekt të ligjit dhe interesit publik.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb