Plagoset me thikë i riu në Sarandë, shpallet në kërkim autori. Policia: konflikti për motive të dobëta
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Sarandë, ku një 26-vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë pas një konflikti për motive të dobëta.
Nga të dhënat paraprake, 37-vjeçari dyshohet se ka goditur me thikë shtetasin E. D., 26 vjeç, gjithashtu banues në Sarandë. I riu ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e autorit të dyshuar, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
