Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

09/09/2516:42

Pizza Savos në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Picier

 – Kamarier/e

 – Motorist (Shpërndarës Delivery)

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 0685055300 ose paraqituni te Pizza Savos në Sarandë

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor

