Pizza SAVOS kërkon Picier, Kamarier/e dhe Motorist. Punësim vjetor
Pizza Savos në Sarandë kërkon të punësojë:
– Picier
– Kamarier/e
– Motorist (Shpërndarës Delivery)
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 0685055300 ose paraqituni te Pizza Savos në Sarandë
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
