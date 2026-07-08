Pit Stop në Shëtitore kërkon Kamarier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim
Pit Stop në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë staf për sezonin. Pozicionet e lira janë:
– Kamarier
– Sanitare
Kandidatët duhet të jenë të komunikueshëm, korrektë dhe të gatshëm për të punuar në një ambient dinamik.
Ofrohen kushte dhe pagë e kënaqshme, si dhe akomodim dhe ushqim.
📞 Kontakt: 069 350 4758
Të interesuarit mund të kontaktojnë për më shumë informacion mbi kushtet dhe detajet e punës.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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