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Pit Stop në Shëtitore kërkon Kamarier dhe Sanitare. Ofrohet akomodim

08/07/2611:43

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Pit Stop në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë staf për sezonin. Pozicionet e lira janë:

 

 – Kamarier

 – Sanitare

 

Kandidatët duhet të jenë të komunikueshëm, korrektë dhe të gatshëm për të punuar në një ambient dinamik.

Ofrohen kushte dhe pagë e kënaqshme, si dhe akomodim dhe ushqim.

📞 Kontakt: 069 350 4758

Të interesuarit mund të kontaktojnë për më shumë informacion mbi kushtet dhe detajet e punës.

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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