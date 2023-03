Përcillet me nderime Lefteri Papa, ish kryemamia e Maternitetit të Sarandës

Largohet nga jeta Lefteri Papa…

Qytetaret e Sarandes percollen per ne banesen e fundit Lefteri Papen, bashkeqytetaren, familjaren e profesionisten me zemer te madhe.

Lefteria per shume e shume vjet ishte kryemami ne Maternitetin e Sarandes, ku dallohej per profesionalizem te larte dhe dashurine e madhe qe i falte mijëra nenave e femijeve qe kaluan nga duart e saj.

Lefteria sebashku me bashkeshortin e saj doktor Vangjel Papen do te kujtohen gjate nga bashkeqytetaret dhe nga ish-koleget e tyre, per kontributin e tyre te çmuar ne sektorin e Shendetesise dhe te Higjenes ne rrethin e Sarandes.

Familja humbi nenen e gjyshen e dashur e te devotshme.

U prehte ne paqe shpirti i zonjes Lefteri 🙏🙏