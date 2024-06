Banorët e një zone në Sarandë: Edha pak orë duhen të bëjmë 3 ditë pa ujë

Përshëndetje Saranda Web!

Jam banor i lagjes nr 3, mbi rrugën e 5-të. Ka 48 orë që në këtë zonë duke filluar mbi spitalin tek përroi mbi marinën nuk vjen asnjë pikë ujë.

Më përpara furnizoheshim me orar të reduktuar nga depua e ujit mbi spital.Jeni të lutur të bëni prezent shqetësimim tonë, i cili ka të bëjë më shumë me jetën e punonjsve të ujësjellësit (se mos e dhëntë zoti) bën vaki e mbyten, në depon e ujit të re në gropë të patates, nga e cila na u tha se do vinte furnizim 24 orë.

Megjithëse do dhe pak orë të kapim normën 3 ditë të plota pa ujë, rekord i vendosur dhe më parë, ju lutemi interesohuni për jetën dhe shëndetin e administratës së ujësjellesit Sarandë, larg qoftë e mbyten nga prurjet e pazakonta të lumit ujor të furnizimit