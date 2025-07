Informaliteti në turizëm – kontrolle për pagat, orët shtesë dhe punësimin e të miturve

Goditje informalitetit në turizëm – Inspektoriati i Punës del në terren, nisin kontrollet për pagat, orët shtesë dhe punësimin e të miturve

Me nisjen e sezonit turistik, Inspektorati Shtetëror i Punës ka ndërmarrë një plan të zgjeruar masash për të luftuar informalitetin në sektorin e turizmit, duke paralajmëruar kontrolle intensive në terren në të gjithë vendin.

Në qendër të inspektimeve do të jenë shkelje të zakonshme që lidhen me të drejtat e punonjësve: mungesa e kontratave të punës, mospagimi i kontributeve shoqërore, mosrespektimi i orëve shtesë dhe pushimeve javore, por edhe raste të punësimit të të miturve në kushte të ndaluara nga ligji.

“Qëllimi ynë është të garantojmë kushte të ndershme dhe të sigurta pune për çdo punonjës. Turizëm i suksesshëm do të thotë punë me dinjitet dhe në përputhje me ligjin,” thuhet në njoftimin zyrtar të Inspektoratit.

Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet edhe punësimit të të rinjve nën 18 vjeç. Do të ndalohet rreptësisht angazhimi i tyre në punë të rënda apo në orare nate, ndërsa do të verifikohet respektimi i rregullave ligjore për këtë kategori.

Gjithashtu, një tjetër prioritet është edhe monitorimi i punonjësve të huaj, ku do të kontrollohet nëse ata janë të pajisur me dokumentacionin përkatës dhe nëse të drejtat e tyre respektohen nga punëdhënësit.

Inspektorati i Punës i bën thirrje qytetarëve dhe punonjësve që të denoncojnë çdo shkelje të të drejtave të tyre në punë, duke e cilësuar bashkëpunimin me publikun si thelbësor për krijimin e një tregu pune të drejtë dhe të sigurt.

Paralelisht me Inspektoratin, edhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka vendosur të veprojë për frenimin e informalitetit në këtë sektor. Një nga masat kryesore është vendosja e pagave dysheme për profesionet më të përhapura në turizëm. Sipas tabelës së re, rojet duhet të paguhen minimalisht me 55 mijë lekë, sanitarët me 60 mijë, recepsionistët me 63 mijë, kamarierët me 70 mijë, ndërsa pagat për kuzhinierët dhe menaxherët variojnë nga 90 deri në 140 mijë lekë.

Tatimet do të krahasojnë këto paga minimale me ato që deklarojnë subjektet, për të identifikuar rastet e fshehjes së të ardhurave dhe mosdeklarimit të saktë të punonjësve.

Këto masa synojnë të vendosin rregull në një sektor kyç për ekonominë shqiptare, ku shpesh shkeljet ndaj punëtorëve dhe mungesa e transparencës kanë qenë të pranishme.

