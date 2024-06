Çau sadokardin në gropat e rrugës së re, Bashkia i kërkon të pastrojë vajin në rrugë

Përshëndetje Saranda Web

Kam nje shqetsim: Tek rruga e bashkise ne Sarande sot cava sadokardin e makines dhe me merr policia e bashkise ne telefon dhe me thone do vish ta fshish dhe ta lashe vajrat e makinës.

Une tani kam gjithe keto shpenzime te makina ca faji kam une per rruget e bashkise qe i kane lene pa mbyllur gropat?!

Shënim nga redaksia: Fotografia e përdorur është ilustruese nga gropa të tjera në rrugët e Sarandës