Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon staf. Ofrohet akomodim
Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon të punësojë staf sezonal për pozicionet e mëposhtme:
– Pasticier/e
– Krepier/e
– Banakier/e
Ofrohet akomodim për stafin.
Kriteret:
Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë
Aftësi të mira komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit
Të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 822 2212 ose instagram pasticeri.dolce
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