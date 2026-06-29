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Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon staf. Ofrohet akomodim

29/06/268:24

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Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon të punësojë staf sezonal për pozicionet e mëposhtme:

 

 – Pasticier/e
 – Krepier/e
 – Banakier/e

 

Ofrohet akomodim për stafin.

 

Kriteret:

 

✔️ Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë
✔️ Aftësi të mira komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 822 2212 ose instagram pasticeri.dolce

 

Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon staf. Ofrohet akomodim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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