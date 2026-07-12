“E çmendën” me komente, Edi Rama merr vendimin ekstrem
“E çmendën” me komente, Edi Rama kufizon komentet në Facebook. Kryeministri Edi Rama ka kufizuar mundësinë e komentimit në një prej publikimeve të tij më të fundit në Facebook, pasi postimet e fundit janë shoqëruar me një numër të madh komentesh kritike ndaj qeverisë dhe vendimeve të saj.
Në publikimin e bërë këtë të diel, poshtë videos shfaqet njoftimi i Facebook-ut: “Edi Rama kufizoi personat që mund të komentojnë në këtë postim”, duke bërë të pamundur komentimin për përdoruesit.
Vendimi vjen në një periudhë kur shumë nga postimet e Kryeministrit janë shoqëruar me reagime negative dhe kundërshtuese, veçanërisht pas debatit të krijuar për financimin e koncertit të Kanye West dhe çështje të tjera të fundit.
Deri në këtë moment nuk ka një reagim zyrtar nga Kryeministri për arsyet e kufizimit të komenteve. Megjithatë, veprimi ka nxitur diskutime në rrjetet sociale, ku shumë përdorues e kanë interpretuar si një përpjekje për të kufizuar reagimet kritike në faqen e tij zyrtare. Saranda Web
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