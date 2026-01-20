logo
Parku Arkeologjik i Butrintit – një pasuri unike

Parku Arkeologjik i Butrintit – një pasuri unike në jug të Shqipërisë

 

Parku Arkeologjik i Butrintit është pasuria më e rëndësishme arkeologjike e jugut të Shqipërisë dhe një nga monumentet më të vlefshme të gjithë Mesdheut. I vendosur pranë Sarandës dhe Ksamilit, në afërsi të Finiqit dhe Konispolit, ky park përfaqëson një trashëgimi mbi 2500-vjeçare, ku ndërthuren qytetërime ilire, greke, romake, bizantine dhe osmane.

 

 

Parku Arkeologjik i Butrintit dhe pozicioni strategjik në Sarandë, Ksamil, Finiq dhe Konispol

 

Parku Kombëtar i Butrintit ndodhet në skajin më jugor të Shqipërisë, në një zonë kyçe që lidh Sarandën me Ksamilin dhe territoret e Finiqit e Konispolit. Ky pozicion strategjik e ka bërë Butrintin një qendër të rëndësishme urbane dhe tregtare që nga antikiteti.

Afërsia me Sarandën dhe Ksamilin e ka kthyer parkun në një nga destinacionet më të vizituara të turizmit kulturor në Shqipëri, duke e bërë Butrintin pjesë thelbësore të ofertës turistike të jugut.

Parku Arkeologjik i Butrintit – Historia dhe shtresëzimi kulturor

 

Parku Arkeologjik i Butrintit përfaqëson një nga shembujt më të rrallë të vazhdimësisë urbane në Mesdhe. Qyteti antik ka njohur:

  • periudhën ilire,
  • kolonizimin grek,
  • zhvillimin romak,
  • transformimin bizantin,
  • dhe administrimin osman.

Ky shtresëzim unik e bën Butrintin një “arkiv të hapur” të historisë evropiane.

Parku Arkeologjik i Butrintit – Statusi ligjor dhe mbrojtja

 

Mbrojtja institucionale e Parkut Arkeologjik të Butrintit filloi në vitin 1948, kur u shpall Monument Kulture. Në 1981, mbrojtja u zgjerua edhe mbi zonën pyjore përreth, duke përfshirë mjedisin natyror si pjesë të trashëgimisë.

Këto vendime e vendosën Butrintin në themel të politikave shqiptare për ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Parku Arkeologjik i Butrintit në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s

 

vitin 1992, Parku i Butrintit u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, si një vend me vlera universale të jashtëzakonshme.

Ky status u dha për shkak të:

  • vazhdimësisë së jetës urbane mbi 2500 vjet,
  • ruajtjes së monumenteve të disa epokave historike,
  • harmonisë midis trashëgimisë kulturore dhe natyrore.

Ky vlerësim e ngre Butrintin në nivel global dhe e bën një nga asetet më të rëndësishme të Shqipërisë.

Parkut Arkeologjik i Butrintit dhe menaxhimi territorial

 

vitin 2005, Parku Arkeologjik u shpall zyrtarisht Park Kombëtar, me një sipërfaqe prej rreth 29 km². Kufijtë e parkut përfshijnë zona që lidhen drejtpërdrejt me Ksamilin, Vrinën, Shën Dëllinë, Finiqin dhe territore pranë Konispolit.

Qëllimi ishte ruajtja afatgjatë e trashëgimisë dhe kontrolli i zhvillimit urban e turistik.

Administrimi dhe sfidat e Parkut Arkeologjik të Butrintit

 

Administrimi i Parkut Arkeologjik të Butrintit realizohet nga struktura shtetërore përgjegjëse për trashëgiminë kulturore. Sfida kryesore mbetet balancimi midis:

  • ruajtjes së monumenteve,
  • fluksit turistik në Sarandë dhe Ksamil,
  • dhe presioneve të zhvillimit urban.

Menaxhimi i qëndrueshëm është kyç për të ardhmen e parkut.

Zonat në Parkun Arkeologjik i Butrintit

 

Parku përfshin dhjetëra zona arkeologjike, ndër më të rëndësishmet:

Këto zona dëshmojnë rëndësinë strategjike të Butrintit në historinë e rajonit.

Parku Arkeologjik i Butrintit – Rëndësia për turizmin në jug të Shqipërisë

 

Parku është motor i turizmit kulturor për Sarandën dhe Ksamilin, duke ndikuar drejtpërdrejt edhe në zhvillimin ekonomik të Finiqit dhe Konispolit.

Turizmi i qëndrueshëm dhe i menaxhuar mirë është çelësi për ruajtjen afatgjatë të kësaj pasurie.

Parku Kombëtar i Butrintit nuk është vetëm një monument historik, por një identitet kulturor i jugut të Shqipërisë. Ruajtja, promovimi dhe menaxhimi i tij i përgjegjshëm janë thelbësore për të ardhmen e trashëgimisë shqiptare dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të Sarandës, Ksamilit, Finiqit dhe Konispolit.

 

VIZITONI PARKUN ARKEOLOGJIK TË BUTRINTIT

 

