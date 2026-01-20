Parku Arkeologjik i Butrintit – një pasuri unike
Parku Arkeologjik i Butrintit është pasuria më e rëndësishme arkeologjike e jugut të Shqipërisë dhe një nga monumentet më të vlefshme të gjithë Mesdheut. I vendosur pranë Sarandës dhe Ksamilit, në afërsi të Finiqit dhe Konispolit, ky park përfaqëson një trashëgimi mbi 2500-vjeçare, ku ndërthuren qytetërime ilire, greke, romake, bizantine dhe osmane.
Parku Arkeologjik i Butrintit dhe pozicioni strategjik në Sarandë, Ksamil, Finiq dhe Konispol
Parku Kombëtar i Butrintit ndodhet në skajin më jugor të Shqipërisë, në një zonë kyçe që lidh Sarandën me Ksamilin dhe territoret e Finiqit e Konispolit. Ky pozicion strategjik e ka bërë Butrintin një qendër të rëndësishme urbane dhe tregtare që nga antikiteti.
Afërsia me Sarandën dhe Ksamilin e ka kthyer parkun në një nga destinacionet më të vizituara të turizmit kulturor në Shqipëri, duke e bërë Butrintin pjesë thelbësore të ofertës turistike të jugut.
Parku Arkeologjik i Butrintit – Historia dhe shtresëzimi kulturor
Parku Arkeologjik i Butrintit përfaqëson një nga shembujt më të rrallë të vazhdimësisë urbane në Mesdhe. Qyteti antik ka njohur:
- periudhën ilire,
- kolonizimin grek,
- zhvillimin romak,
- transformimin bizantin,
- dhe administrimin osman.
Ky shtresëzim unik e bën Butrintin një “arkiv të hapur” të historisë evropiane.
Parku Arkeologjik i Butrintit – Statusi ligjor dhe mbrojtja
Mbrojtja institucionale e Parkut Arkeologjik të Butrintit filloi në vitin 1948, kur u shpall Monument Kulture. Në 1981, mbrojtja u zgjerua edhe mbi zonën pyjore përreth, duke përfshirë mjedisin natyror si pjesë të trashëgimisë.
Këto vendime e vendosën Butrintin në themel të politikave shqiptare për ruajtjen e trashëgimisë kulturore.
Parku Arkeologjik i Butrintit në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s
Në vitin 1992, Parku i Butrintit u përfshi në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, si një vend me vlera universale të jashtëzakonshme.
Ky status u dha për shkak të:
- vazhdimësisë së jetës urbane mbi 2500 vjet,
- ruajtjes së monumenteve të disa epokave historike,
- harmonisë midis trashëgimisë kulturore dhe natyrore.
Ky vlerësim e ngre Butrintin në nivel global dhe e bën një nga asetet më të rëndësishme të Shqipërisë.
Parkut Arkeologjik i Butrintit dhe menaxhimi territorial
Në vitin 2005, Parku Arkeologjik u shpall zyrtarisht Park Kombëtar, me një sipërfaqe prej rreth 29 km². Kufijtë e parkut përfshijnë zona që lidhen drejtpërdrejt me Ksamilin, Vrinën, Shën Dëllinë, Finiqin dhe territore pranë Konispolit.
Qëllimi ishte ruajtja afatgjatë e trashëgimisë dhe kontrolli i zhvillimit urban e turistik.
Administrimi dhe sfidat e Parkut Arkeologjik të Butrintit
Administrimi i Parkut Arkeologjik të Butrintit realizohet nga struktura shtetërore përgjegjëse për trashëgiminë kulturore. Sfida kryesore mbetet balancimi midis:
- ruajtjes së monumenteve,
- fluksit turistik në Sarandë dhe Ksamil,
- dhe presioneve të zhvillimit urban.
Menaxhimi i qëndrueshëm është kyç për të ardhmen e parkut.
Zonat në Parkun Arkeologjik i Butrintit
Parku përfshin dhjetëra zona arkeologjike, ndër më të rëndësishmet:
- qyteti antik i Butrintit,
- Diapori,
- Kalaja e Ali Pashë Tepelenës,
- Kalivoi,
- Shën Dëllia,
- Shën Dhimitri,
- Xarra,
- Kanali i Vivarit.
Këto zona dëshmojnë rëndësinë strategjike të Butrintit në historinë e rajonit.
Parku Arkeologjik i Butrintit – Rëndësia për turizmin në jug të Shqipërisë
Parku është motor i turizmit kulturor për Sarandën dhe Ksamilin, duke ndikuar drejtpërdrejt edhe në zhvillimin ekonomik të Finiqit dhe Konispolit.
Turizmi i qëndrueshëm dhe i menaxhuar mirë është çelësi për ruajtjen afatgjatë të kësaj pasurie.
Parku Kombëtar i Butrintit nuk është vetëm një monument historik, por një identitet kulturor i jugut të Shqipërisë. Ruajtja, promovimi dhe menaxhimi i tij i përgjegjshëm janë thelbësore për të ardhmen e trashëgimisë shqiptare dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të Sarandës, Ksamilit, Finiqit dhe Konispolit.
