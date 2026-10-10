Parashikohen reshje intensive në Sarandë, Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron vërshime uji

Në mbërmje dhe gjatë natës parashikohen reshje intensive në Sarandë, Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron shtrëngata dhe vërshime uji

Në zonën e Sarandës priten reshje intensive shiu nga mbrëmja e kësaj të shtune, të cilat parashikohen të vijojnë edhe të dielën, më 11 tetor. Instituti i Gjeoshkencave e përfshin qarkun Vlorë në zonat ku pritet intensiteti më i lartë i reshjeve gjatë pasdites së sotme dhe ditës së nesërme. Sipas parashikimit, reshjet do të shoqërohen edhe me shtrëngata.

Paralajmërimi përfshin edhe rrezikun e vërshimeve të ujit në zonat urbane. Shfaqja e këtyre problemeve do të varet nga intensiteti i shiut dhe kapaciteti i sistemit të kanalizimeve për të përballuar prurjet. Reshjet e dendura mund të shkaktojnë gjithashtu rrëshqitje dherash, duke krijuar vështirësi në zona të caktuara dhe në qarkullimin rrugor. Këto janë rreziqe të mundshme të evidentuara në parashikim.

Në qarqet Gjirokastër dhe Berat, si edhe në Korçë, priten reshje mesatare deri lokalisht intensive. Shtrëngata parashikohen në të gjitha qarqet e vendit.

Për banorët dhe drejtuesit e mjeteve në Sarandë, mbrëmja e sotme dhe dita e diel kërkojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në rrugët ku vërshon ujë dhe në Shëtitoren e qytetit. Saranda Web

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