logo
0
Rezervime Suvenire

Parandalohet shpërthimi i një automjeti, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes

06/02/2610:26

Shperndaje:

Parandalohet shpërthimi i një automjeti në Vrinë, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes

Një atentat me lëndë eksplozive është parandaluar mbrëmjen e djeshme në fshatin Vrinë, në territorin e Bashkisë Konispol.

 

Parandalohet shpërthimi i një automjeti në Vrinë, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes

 

Sipas informacioneve zyrtare, shtetasi Mirash Gjikola, 57 vjeç, ka njoftuar Komisariatin e Policisë Sarandë se, teksa ishte duke lëvizur me automjetin e tij, në vendin e quajtur “Kthesa e Vrinës”, në aksin Shëndëlli–Vrinë, ka dëgjuar zhurma të pazakonta në mjet. Pas ndalimit, ai ka konstatuar praninë e një sasie lënde të dyshuar eksplozive.

 

Menjëherë drejt vendngjarjes janë nisur forca të shumta të Policisë, ndërsa më pas janë përfshirë edhe ekspertë të krimeve të rënda nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, si dhe reparti anti-eksploziv i RENEA-s.

Nga të dhënat paraprake mësohet se në automjetin tip “Nissan”, me targa AA 725 LG, është konstatuar një sasi lënde eksplozive e vendosur në sediljen e pasme të mjetit. Shpërthimi dyshohet se do të aktivizohej me telekomandë.

 

Ekspertët janë duke punuar për neutralizimin e plotë të lëndës eksplozive, ndërkohë që zona është rrethuar dhe janë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve të kësaj ngjarjeje të rëndë.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar
Lamtumirë Pëllumb Halimi &#8211; Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar
Parandalohet shpërthimi i një automjeti, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes

Parandalohet shpërthimi i një automjeti, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes
Reagon ministrja: lajmet për monopatinat janë të pavërteta, nuk kemi marrë vendim akoma

Reagon ministrja: lajmet për monopatinat janë të pavërteta, nuk kemi marrë vendim akoma
ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare
Shëndetësia me lekë “nga xhepi”: Saranda dhe Delvina mes mungesës së mjekëve dhe spitaleve funksionale

Shëndetësia me lekë “nga xhepi”: Saranda dhe Delvina mes mungesës së mjekëve dhe spitaleve funksionale

Suvenire

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.