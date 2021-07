Panairi Kombëtar/ 20 korriku mbledh artizanët nga gjithë Shqipëria në Delvinë

Qendra Kombëtare e Veprimtarive Tradicionale ka zgjedhur Delvinën për të organizuar Panairin Kombëtar të Artizanëve.

Delvina do të mirëpresë artizanë nga shumë vise të Shqipërisë te cilet do te ekspozojne punimet e tyre.

Në panair pritet të marrin pjesë edhe artizanët delvinjotë.

Aktiviteti do të mbahet në Sheshin qëndror të Delvinës në 20 korrik.