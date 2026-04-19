logo
0
Rezervime Suvenire

Oriku mposht 3-0 Butrintin dhe siguron ngjitjen, sarandiotët dorëzohen pas kartonit të kuq

19/04/26 15:43

Shperndaje:

Oriku ka triumfuar me rezultatin e pastër 3-0 ndaj Butrintit në një përballje direkte që vendosi fatin e sezonit në Grupin B të Kategorisë së Dytë, duke siguruar ngjitjen në Kategorinë e Parë, ndërsa skuadra sarandiote humbet shansin në momentin më vendimtar.

 

Ndeshja, e zhvilluar në stadiumin “Oriku”, kishte vlerën e një finaleje, me vetëm një pikë diferencë mes dy skuadrave përpara kësaj përballjeje. Por ajo që pritej të ishte një duel i fortë dhe i balancuar, mori një tjetër rrjedhë në fushë, ku vendasit arritën të imponohen dhe të shfrytëzojnë momentet kyçe të takimit.

 

Dy golat e parë për Orikun erdhën nga pika e bardhë e penalltisë, të realizuara nga portieri i skuadrës, i cili u tregua i saktë në të dy rastet duke i dhënë avantazh të rëndësishëm ekipit të tij. Ndërkohë, goli i tretë u shënua nga Mirani, që vulosi përfundimisht fatin e ndeshjes dhe të sezonit.

 

Momenti që ndikoi ndjeshëm në rrjedhën e takimit ishte kartoni i kuq për lojtarin e Butrintit, Ekango, në minutën e 64-t, duke e lënë skuadrën sarandiote me 10 lojtarë në fushë në një fazë vendimtare të ndeshjes.

 

Skuadra sarandiote, që kishte kryesuar renditjen për javë me radhë dhe i mjaftonte edhe një barazim për të siguruar ngjitjen, nuk arriti të përballojë presionin e kësaj sfide dhe gabimet në momentet kyçe i kushtuan shtrenjtë.

 

Nga ana tjetër, Oriku tregoi vendosmëri dhe shfrytëzoi maksimalisht avantazhin e fushës dhe momentet e krijuara, duke përmbysur gjithçka në javën e fundit dhe duke siguruar vendin e parë.

 

Kjo ndeshje vulos një sezon dramatik, ku gjithçka u vendos në 90 minutat e fundit. Oriku feston ngjitjen në Kategorinë e Parë, ndërsa Butrinti mbetet me zhgënjimin e një mundësie të humbur në momentin më të rëndësishëm, duke shpresuar tashmë në Playoff. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.