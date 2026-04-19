Oriku mposht 3-0 Butrintin dhe siguron ngjitjen, sarandiotët dorëzohen pas kartonit të kuq
Oriku ka triumfuar me rezultatin e pastër 3-0 ndaj Butrintit në një përballje direkte që vendosi fatin e sezonit në Grupin B të Kategorisë së Dytë, duke siguruar ngjitjen në Kategorinë e Parë, ndërsa skuadra sarandiote humbet shansin në momentin më vendimtar.
Ndeshja, e zhvilluar në stadiumin “Oriku”, kishte vlerën e një finaleje, me vetëm një pikë diferencë mes dy skuadrave përpara kësaj përballjeje. Por ajo që pritej të ishte një duel i fortë dhe i balancuar, mori një tjetër rrjedhë në fushë, ku vendasit arritën të imponohen dhe të shfrytëzojnë momentet kyçe të takimit.
Dy golat e parë për Orikun erdhën nga pika e bardhë e penalltisë, të realizuara nga portieri i skuadrës, i cili u tregua i saktë në të dy rastet duke i dhënë avantazh të rëndësishëm ekipit të tij. Ndërkohë, goli i tretë u shënua nga Mirani, që vulosi përfundimisht fatin e ndeshjes dhe të sezonit.
Momenti që ndikoi ndjeshëm në rrjedhën e takimit ishte kartoni i kuq për lojtarin e Butrintit, Ekango, në minutën e 64-t, duke e lënë skuadrën sarandiote me 10 lojtarë në fushë në një fazë vendimtare të ndeshjes.
Skuadra sarandiote, që kishte kryesuar renditjen për javë me radhë dhe i mjaftonte edhe një barazim për të siguruar ngjitjen, nuk arriti të përballojë presionin e kësaj sfide dhe gabimet në momentet kyçe i kushtuan shtrenjtë.
Nga ana tjetër, Oriku tregoi vendosmëri dhe shfrytëzoi maksimalisht avantazhin e fushës dhe momentet e krijuara, duke përmbysur gjithçka në javën e fundit dhe duke siguruar vendin e parë.
Kjo ndeshje vulos një sezon dramatik, ku gjithçka u vendos në 90 minutat e fundit. Oriku feston ngjitjen në Kategorinë e Parë, ndërsa Butrinti mbetet me zhgënjimin e një mundësie të humbur në momentin më të rëndësishëm, duke shpresuar tashmë në Playoff.
