ODA e BABËS kërkon Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e dhe Kamarier/e për gatime tradicionale
ODA e BABËS në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kuzhinier/e
– Ndihmës Kuzhinier/e
– Kamarier/e
Punësim vjetor
Kërkohet eksperiencë në fushën e gastronomisë dhe aftësi për të punuar në grup.
Për info dhe aplikim, kontaktoni 069 690 0528
📋 Para përfshirjes përfundimtare në staf, kandidatët do të zhvillojnë një javë prove të paguar, për vlerësim të aftësive profesionale.
Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe ambient bashkëpunues.
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
