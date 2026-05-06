Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia
Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia. Anëtari i Këshillit Bashkiak të Sarandës, Ilirjan Gërdhuqi, ka kritikuar Bashkinë Sarandë në lidhje me mungesën e transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve dhe vetë këshilltarëve bashkiakë.
Gjatë diskutimeve në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Gërdhuqi është shprehur se mungesa e transparencës ndihet jo vetëm nga qytetarët e Sarandës, por edhe nga anëtarët e këshillit, të cilët sipas tij shpeshherë nuk informohen në mënyrë të plotë mbi projektet dhe vendimmarrjet që ndërmerren nga bashkia.
Ai ka theksuar se këshilltarët bashkiakë duhet të kenë akses të plotë mbi projektet konkrete që planifikohen apo realizohen në qytet, duke kërkuar nga Bashkia Sarandë që projektet të paraqiten dhe të diskutohen paraprakisht me anëtarët e këshillit.
Sipas Gërdhuqit, rritja e transparencës dhe përfshirja më e madhe e këshilltarëve në procesin e vendimmarrjes do të ndikonte pozitivisht në informimin e qytetarëve dhe në forcimin e besimit ndaj institucioneve vendore. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
06/05/2612:39
Suvenire nga Saranda
06/05/2612:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
06/05/2612:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
06/05/2612:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
06/05/2612:39