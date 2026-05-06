logo
0
Rezervime Suvenire

Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia

06/05/2612:39

Shperndaje:

Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia. Anëtari i Këshillit Bashkiak të Sarandës, Ilirjan Gërdhuqi, ka kritikuar Bashkinë Sarandë në lidhje me mungesën e transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve dhe vetë këshilltarëve bashkiakë.

 

 

Gjatë diskutimeve në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Gërdhuqi është shprehur se mungesa e transparencës ndihet jo vetëm nga qytetarët e Sarandës, por edhe nga anëtarët e këshillit, të cilët sipas tij shpeshherë nuk informohen në mënyrë të plotë mbi projektet dhe vendimmarrjet që ndërmerren nga bashkia.

 

Ai ka theksuar se këshilltarët bashkiakë duhet të kenë akses të plotë mbi projektet konkrete që planifikohen apo realizohen në qytet, duke kërkuar nga Bashkia Sarandë që projektet të paraqiten dhe të diskutohen paraprakisht me anëtarët e këshillit.

 

Sipas Gërdhuqit, rritja e transparencës dhe përfshirja më e madhe e këshilltarëve në procesin e vendimmarrjes do të ndikonte pozitivisht në informimin e qytetarëve dhe në forcimin e besimit ndaj institucioneve vendore. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon staf

Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon staf
Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia

Ilirjan Gërdhuqi: Në bashkinë Sarandë mungon Transparenca dhe Llogaridhënia
Prokuroria çon në gjyq një shtetas për pastrim parash, sekuestrohen 2 apartamente në Sarandë

Prokuroria çon në gjyq një shtetas për pastrim parash, sekuestrohen 2 apartamente në Sarandë
Aksion i ri i Tatimeve në turizëm: kontrolle në Booking &#038; Airbnb, pagat fiktive dhe fiskalizimi

Aksion i ri i Tatimeve në turizëm: kontrolle në Booking & Airbnb, pagat fiktive dhe fiskalizimi
“Fondi Shqiptar i Zhgënjimit” investon në Sarandë pa pyetur qytetarët &#8211; VIDEO

“Fondi Shqiptar i Zhgënjimit” investon në Sarandë pa pyetur qytetarët – VIDEO
Aris Boat Tour në Sarandë kërkon Agjent Shitjesh në terren

Aris Boat Tour në Sarandë kërkon Agjent Shitjesh në terren

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.