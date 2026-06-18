Njoftim punësimi për personel në KAYAK GASTRONOMY në Sarandë
KAYAK GASTRONOMY në Sarandë kërkon të punësojë personel për pozicionet:
✅ Ndihmës kuzhiniere
✅ Hostes
✅ Kamarier/e
Të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin: +355 69 75 72 509
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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