Një vit pas përmbytjeve, rruga dhe ndriçimi drejt Manastirit të Kostarit ende pa ndërhyrje

Një vit pas përmbytjeve, rruga dhe ndriçimi drejt Manastirit të Kostarit ende pa ndërhyrje. 

Edhe pse ka kaluar një vit nga përmbytjet në jug të vendit, rruga dhe ndriçimi drejt Manastirit të Kostarit vijojnë të mbeten të dëmtuara. Deri më sot, nuk është bërë asnjë investim për rehabilitimin e këtij segmenti dhe rikthimin e ndriçimit në funksion.

Pamjet nga zona tregojnë gjurmët që kanë lënë reshjet dhe rrëshqitjet e dherave. Gurë dhe materiale të shkëputura nga shpatet janë ende të pranishme përgjatë rrugës, ndërsa pjesë të terrenit anësor duken të gërryera.

Dëmtime të dukshme ka edhe në sistemin e ndriçimit. Disa shtylla janë rrëzuar përtokë, ndërsa të tjera janë përthyer dhe kanë mbetur mes gurëve, shkurreve dhe barit të thatë. Në shtyllat që qëndrojnë ende në këmbë shihen edhe kabllo të varura. Gjendja e tyre dëshmon se pasojat e përmbytjeve nuk janë riparuar, megjithëse ka kaluar një periudhë e gjatë nga dëmtimi.

Rruga shërben për kalimin drejt Manastirit të Kostarit. Dëmtimet përgjatë saj dhe mungesa e ndriçimit e vështirësojnë aksesin, veçanërisht për ata që e përshkojnë segmentin pas errësirës. Afrimi i sezonit të reshjeve e bën më të nevojshme ndërhyrjen në pjesët e dëmtuara. Shpatet ku ka pasur rrëshqitje dhe materialet e mbetura përgjatë rrugës kërkojnë vlerësim në terren për të përcaktuar punimet që duhen kryer.

Pastrimi i segmentit, rehabilitimi i dëmtimeve dhe riparimi i sistemit të ndriçimit mbeten nevoja të pazgjidhura. Një vit pas përmbytjeve, rruga drejt manastirit vijon të presë investimin që do ta rikthente në kushte të përshtatshme për kalim. Saranda Web

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