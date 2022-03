Një ditë para 7 Marsit, dilemat për të nesërmen – EMISION nga Gjergji Mano & Ibrahim Bajrami

NJË DITË PARA 7 MARSIT – DILEMAT PËR TË NESËRMEN!?

Nxënësit në hall…

Prej mëdyshjes se ç’dhuratë do t’i bëjnë mësueses për 7 mars: një lule, një byzylyk apo një zarf nga kursimet e prindërve!?Prej merakut se në fund të universitetit ëndërrat e diplomimit do të përfundojnë në një call center!?Prej dëshpërimit se dëshira për t’i shërbyer Atdheut do të mundet nga detyrimi për të marrë rrugët e botës…

INFORMACIONI, DIJA, ARSIMI DHE TEKNOLOGJIA

Gjithçka merr tjetër kuptim në epokën digjitale.Mos vallë fëmijëve pa dashur u kemi ofruar gjithçka për t’u ngritur në botën virtuale duke lënë pa zot dhe në mëshirë të fatit botën tonë reale!?

SHKOLLA, KOMUNITETI, FAMILJA

Ndërsa raportet dhe ekuilibrat në familje dhe shoqëri kanë ndryshuar, mos vallë shkolla jonë ka ndryshuar pak për t’iu përgjigjur ndryshimeve!?

SHKOLLA SOT…

Ende sipas teorive që i trajton nxënësit si enë boshe të vendosura në radhë për t’u mbushur apo si individualitete unike me larmi personalitetesh, karakteresh, prirjesh!?A mund të shkollohen si të barabartë nxënësit me aftësi të kufizuara apo me mundësi ekonomike të munguara!?Po talentet dhe të spikaturit!?

EMISION nga Gjergji Mano dhe Ibrahim Bajrami

Te ftuar ne studio: Bion Qendro, Jusra Shero, Patrokle Gjata

Lidhje ne skype Klajdi Papara – Lidhje nga Konispoli, Sofokli Cakalli – Lidhje nga SHBA, Martin Xuxi – Lidhje nga Saranda, Eniglen Dodi – Lidhje nga Saranda

