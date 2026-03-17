Nis sezoni i kroçerave në Sarandë: “Sapphire Princess” sjell rreth 2600 turistë

17/03/269:25

Saranda ka mirëpritur mëngjesin e kësaj të marte kroçerën e parë për sezonin turistik 2026. Anija turistike “Sapphire Princess”, pjesë e flotës “Princess Cruises” ka mbërritur në qytet me rreth 2600 turistë në bord, duke shënuar nisjen e një tjetër sezoni të rëndësishëm për turizmin e kroçerave në qytetin bregdetar.

 

 

Turistët që udhëtojnë me këtë kroçerë kanë nisur menjëherë vizitat në Sarandë dhe në zonat përreth. Një pjesë e tyre po vizitojnë qendrën e qytetit, ndërsa të tjerë janë drejtuar drejt destinacioneve turistike dhe historike të jugut të vendit.

 

Grupi i turistëve është i përzier dhe përfshin vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Kroçera ka mbërritur në Sarandë nga Italia dhe pritet të vazhdojë itinerarin e saj pasditen e kësaj të marte drejt Greqisë.

 

Mbërritja e kësaj kroçere shënon hapjen e sezonit të anijeve turistike për vitin 2026 në Sarandë, një segment gjithnjë e më i rëndësishëm për ekonominë lokale, pasi çdo ndalesë e kroçerave sjell mijëra vizitorë që frekuentojnë bizneset, restorantet dhe atraksionet turistike të qytetit. Saranda Web

 

Nis sezoni i kroçerave në Sarandë: “Sapphire Princess” sjell rreth 2600 turistë

