Nis Censi i Popullsisë dhe Banesave, ja pyetësori që duhet t’i përgjigjen qytetarët (DOKUMENTI)

Ditën e sotme ka nisur Censi i Popullsisë dhe Banesave. Ky proces ka filluar normalisht edhe në bashkitë Sarandë, Delvinë, Konispol dhe Finiq.

I gjithë procesi i Censit do të kryhet në mënyrë dixhitale përmes një tableti. Shqiptarja.com publikon pyetësorin të cilit do t’i nënshtrohen qytetarët. Pyetësorët janë me tetë module dhe 100 pyetje.

Regjistrimi do të ofrojë të dhëna për popullsinë rezidente, mbi karakteristikat demografike, sociale, të dhëna për strehimin, shëndetësinë, punësimin e të tjera. “Etniciteti, Gjuha, feja”, janë tre pyetjet e vetme të formularit që nuk janë të detyrueshme për t’u përgjigjur.

(Kliko këtu për të parë të lexuar pyetësorin)