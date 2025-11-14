Ngrihet grupi i punës për njohjen e viteve të punës me Greqinë. Drejt marrëveshjes së shumëpritur për pensionet
Rama: Ngrihet grupi i punës për njohjen e viteve të punës me Greqinë – drejt marrëveshjes së shumëpritur për pensionet
Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se qeveria shqiptare ka ngritur një grup pune që ka nisur zyrtarisht negociatat me shtetin grek për njohjen e viteve të punës të emigrantëve shqiptarë, një çështje që prej vitesh ka qenë ndër më problematiket për qytetarët që kanë kontribuar në Greqi.
Gjatë një takimi publik, Rama theksoi se procesi është i vështirë për shkak të numrit të lartë të emigrantëve shqiptarë që prej dekadash jetojnë dhe punojnë në Greqi, por u shpreh optimist për arritjen e marrëveshjes.
“Përmes njohjes së pensioneve me Greqinë, guri i fundit i mozaikut. Me Italinë ia arritëm. Kjo me Greqinë është e forta fare për shkak se Greqi nuk është Italia në kuptimin e mundësive dhe numri është shumë i madh. Kemi filluar punën me Greqinë, janë ngritur grupet që diskutojnë dhe jam shpresëplotë që do ta arrijmë dhe këtë”, deklaroi kryeministri.
Marrëveshja e pritshme do të mundësonte që shqiptarët që kanë punuar dhe paguar sigurime në Greqi të përfitojnë pensione të llogaritura mbi bazën e kontributeve të tyre reale, duke shmangur procedurat e stërzgjatura dhe pengesat burokratike që kanë shoqëruar emigrantët për vite me radhë.
Qeveria shqiptare e konsideron këtë marrëveshje si hapin e fundit drejt përfundimit të njohjes së ndërsjellë të pensioneve me vendet ku jeton dhe punon diaspora shqiptare.
Rama: Shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët do të bëhet në fillim të dhjetorit
