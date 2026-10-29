Nga 2027 ndryshojnë rregullat e telefonisë celulare: Çfarë përfitojnë qytetarët
Nga 1 janari 2027, kompanitë e telefonisë celulare në Shqipëri nuk do të mund të rrisin automatikisht çmimet e abonimeve mujore në bazë të inflacionit apo përqindjeve të tjera, nëse çmimi i ardhshëm nuk është përcaktuar qartë në kontratën e nënshkruar me klientin. Ky është një nga ndryshimet kryesore të rregullores së re, të miratuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), e cila synon të mbrojë qytetarët nga shpenzimet e paparashikuara dhe t’u japë më shumë të drejta në përdorimin e telefonisë celulare.
Deri tani, kontratat mund të përmbanin kushte që u lejonin operatorëve të rrisnin automatikisht tarifat në bazë të inflacionit. Me rregullat e reja, një kompani nuk mund të parashikojë një rritje të tillë pa përcaktuar që në fillim çmimin konkret që klienti do të paguajë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se kompanive u ndalohet çdo rritje çmimesh. Kufizimi lidhet me rritjet automatike që nuk janë përcaktuar qartë në kontratë.
Një tjetër ndryshim i rëndësishëm prek qytetarët që përdorin karta me parapagesë, pra ata që e mbushin telefonin me kredit sipas nevojës. Sipas rregullores së re, kartat SIM do të kenë vlefshmëri 12-mujore, ndërsa krediti monetar i hedhur në telefon do të jetë i vlefshëm për të paktën 180 ditë. Kjo do të thotë se paratë e hedhura si kredit nuk do të mund të humbasin për shkak të një afati vlefshmërie më të shkurtër se gjashtë muaj. Ndryshimi është veçanërisht i rëndësishëm për personat që e përdorin rrallë telefonin ose nuk kryejnë rimbushje të shpeshta.
Rregullorja sjell një tjetër të drejtë për abonentët. Nëse një qytetar vendos të largohet nga një kompani celulare dhe të kalojë numrin e tij te një operator tjetër, ai do të ketë mundësi të kërkojë kthimin e kreditit monetar të papërdorur. Për shembull, nëse një person ka ende 1.000 lekë kredit në telefon dhe vendos të kalojë te një kompani tjetër, mund të kërkojë rimbursimin e kësaj shume, sipas kushteve të përcaktuara në rregullore.
Gjithashtu, operatorët do të duhet të ofrojnë mundësi për rimbushjen e telefonit edhe me shuma të vogla, pa i detyruar qytetarët të shpenzojnë më shumë sesa u nevojitet.
Një tjetër ndryshim lidhet me numrat celularë që çaktivizohen. Rregullorja parashikon ruajtjen e tyre për të paktën 12 muaj pas çaktivizimit, duke u dhënë përdoruesve një periudhë më të gjatë mbrojtjeje për numrin e tyre. Kompanitë do të kenë gjithashtu detyrimin të informojnë më qartë klientët për tarifat, kushtet e kontratave dhe shërbimet që ofrojnë.
Rregullat e reja do të zbatohen sipas afateve të përcaktuara nga AKEP, duke nisur nga 1 janari 2027. Ndryshimet synojnë që qytetarët të kenë më shumë kontroll mbi paratë që shpenzojnë për telefonin dhe të mos përballen me tarifa apo kushte të papritura. Saranda Web