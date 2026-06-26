NENI Fish & Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites
NENI Fish & Grill në Sarandë po zgjeron ekipin dhe kërkon të punësojë staf për turnin e dytë:
👨🍳 Ndihmës/e kuzhine
🍽️ Kamarier/e
Ofrohen kushte shumë të mira pune në një ambient profesional dhe miqësor
ℹ️ Nuk ofrohet akomodim.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë 068 557 4454
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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