Në vend të ndihmës, bashkia kërcënon: Mos u anko në media, do të marrim fëmijët – VIDEO

02/10/2514:10

Familja e Englantinës sërish nën qiell të hapur – Bashkia Sarandë kërcënon në vend që të ndihmojë

 

 

Në vend të ndihmës, bashkia kërcënon: Mos u anko në media

 

Dimri ka trokitur dhe temperaturat e para të ftohta kanë përfshirë edhe Sarandën. Por ndërsa qyteti përgatitet për stinën e vështirë, familja e Englantinës prej vitit të kaluar jeton te Shatërvani, pa një strehë dhe pa mbështetje institucionale.

 

Në vend që të marrë ndihmën e merituar, kjo familje e brishtë, me 2 fëmijë të vegjël nën kujdes, po përballet me kërcënime të hapura nga Bashkia Sarandë. Mesazhi i përcjellë Englantinës është i qartë: “Mos u anko në media, përndryshe do të hiqet kujdestaria e fëmijëve!”. Një presion i tillë jo vetëm që cenon të drejtën për liri fjale dhe për të kërkuar ndihmë publike, por shton edhe më tej pasigurinë dhe dhimbjen e një familjeje që tashmë është në kufijtë e mbijetesës.

 

 

Saranda Web e ka trajtuar më herët këtë çështje, duke ngritur zërin për mungesën e përgjegjësisë dhe indiferencën institucionale. Englantina dhe fëmijët e saj po kthehen në simbolin e një realiteti të hidhur, ku varfëria dhe braktisja bëhen pjesë e përditshmërisë, ndërsa ndihma institucionale mbetet një premtim i pambajtur.

 

Në vend që të ndërhyjë me mbështetje konkrete – strehim, ndihmë ekonomike, kujdes social – Bashkia zgjedh rrugën më të lehtë: të mbyllë gojën e atyre që flasin. Ky qëndrim e shndërron hallin e një nëne dhe fëmijëve të saj në një problematikë edhe më të rëndë, pasi përveç varfërisë dhe mungesës së kushteve minimale të jetesës, shtohet edhe frika nga ndëshkimi institucional.

 

Në një shoqëri që synon të quhet e drejtë dhe humane, këto histori nuk mund të mbulohen me heshtje. Englantina dhe fëmijët e saj nuk kanë nevojë për kërcënime, por për një dorë ndihme. Sot është detyrë e institucioneve të tregojnë përgjegjësinë e tyre, para se ky dimër të kthehet në një tjetër provë të dhimbshme për një familje që ka mbetur vetëm.

 

Saranda Web do të vazhdojë ta ndjekë këtë çështje nga afër, duke i dhënë zë çdo historie të ngjashme që përndryshe do të humbiste në hijen e harresës.

 

