Në pushime me prindërit e saj, Soleil vdes papritur në moshën 19 muajshe

Një vdekje kaq e papritur aq tragjike ajo e vogëlushit Soleil Andolfi , i cili vdiq në spital në Tiranë teksa ishte me prindërit e saj për të vizituar disa të afërm në qytetin e Delvinës.

Vajza një vjeç e gjysmë u sëmur dhe u dërgua në spitalin aty pranë, por nuk mund të bënin asgjë për të.

Nëna Lorinda, babai Alessandro, dy vëllezërit e vegjël dhe të gjithë familjarët janë shkatërruar nga dhimbja. Komuniteti i Delvinës dhe Centobuchi në Itali është gjithashtu i tronditur.

Vogëlushja Soleil Andolfi vdiq në vetëm 19 muajsh, papritur, ndërsa ishte me familjen e saj nga gjyshërit e saj nga nëna. Gjithçka ndodhi brenda pak ditësh. Në fakt familja e vogëlushes ishte infektuar me Covid gjatë pushimeve dhe më vonë vogëlushja kishte filluar të ndihej keq por nuk dihet nëse edhe ajo ishte pozitive.

Soleil i vogël vdes në moshën 19 muajshe gjatë një pushimi me prindërit e saj

Në momentin që Soleil filloi të përkeqësohej, ajo u transportua në spital ku nuk mund të bënin asgjë dhe ajo vdiq.

Analizat dhe analizat do të përcaktojnë shkaqet e vdekjes. Pra, ajo që supozohej të ishte një festë e shkujdesur është kthyer në një makth dhe më e keqja. Vetëm një vit e gjysmë dhe vogëlushja vdiq para syve të prindërve të saj Lorinda dhe Alessandro. Familja kishte jetuar për disa vjet në Centobuchi në via Borgo Nuovo së bashku me dy fëmijët e tjerë. Trupi i vogëlushes do të kthehet në Itali nesër, e shtunë 26 gusht. Në orën 16.30 varrimi do të bëhet në kishën Regina Pacis.