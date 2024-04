Hekuran Halili vlerësohet me Çmimin e Parë në “Nuovi Occhi sul Mugello”

Hekuran Halili është nderuar me Çmimin e Parë në gjininë e tregimit me tregimin “Djali i Frongosheve”, “Il ragazo dei ficchi d’India” në Edicionin X të Çmimit Ndërkombëtar Letrar dhe të Artit “Nuovi Occhi sul Mugello”.

Juria italiane ka vlerësuar me Çmimin e Parë në gjininë e tregimit me tregimin ” Djali i Frongosheve”, ” Il ragazo dei ficchi d’India”, përkthyer mjeshterisht nga Dr. Ilirian Dahri, i cili e dërgoi tregimin në konkurs.

Gjithashtu Ilirian Dahri me këtë përkthim mori Çmimin e Parë nga juria si përkthyesi më i mirë i pjesmarrësve mes 313 autorëve nga shumë vende të botës.



Për Hekuran Halilin kjo ishte pjesmarrja e parë në një konkurs ndërkombëtar.

Pas shpalljes së çmimeve Hekuran Halili është shprehur se jam shumë i gëzuar, gëzim që e ndaj me të gjithë ju miqtë e mi!

Faleminderit Ilirian, faleminderit miq! – shkruan Hekuran Halili.