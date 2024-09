Ndahet nga jeta në moshën 68 vjeç Ferdi Abazi

Ndahet nga jeta Ferdi Abazi, shitësi i gazetave i njohur në Sarandë

Me hidhërim të thellë mësojmë se Ferdi Abazi, një figurë e njohur dhe shumë e dashur në qytetin e Sarandës, është ndarë nga jeta në moshën 68-vjeçare. Për më shumë se tre dekada, Ferdiu ka shërbyer si shitës i gazetave, duke sjellë lajmet e ditës në duart e qindra qytetarëve të Sarandës. Me përkushtim dhe dashuri për punën e tij, ai u bë një pjesë e pandashme e jetës së përditshme të qytetit.

Të gjithë ata që e njohën do ta kujtojnë për thjeshtësinë dhe mirësinë që e karakterizonte. Me gazetat në dorë dhe buzëqeshjen gjithmonë në fytyrë, ai përshëndeste çdo kalimtar, duke u bërë një simbol i përhershëm i jetës së gjallë dhe ritmit të përditshëm të qytetit bregdetar.

Ferdi Abazi nuk ishte thjesht një shitës gazetash, ai ishte një urë që lidhte qytetarët me ngjarjet dhe zhvillimet lokale e kombëtare, një njeri që me përulësi kontribuonte në informimin e komunitetit. Të gjithë ata që e takonin ndiheshin të mirëpritur dhe të respektuar, ndërsa ai me zell e kryente punën e tij çdo ditë, në shi apo diell.

Familja, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën ndajnë dhimbjen e thellë për këtë humbje të madhe.

Prehu në paqe, Ferdi Abazi.