NDAHET NGA JETA MËSUESJA KASJANI MILAJ, BASHKËSHORTIA E REGJISORIT THOMA MILAJ

Është ndarë nga jeta në Korfuz, para disa ditësh, Kasjani Milaj, bashkëshortja e regjisorit të njohur Thoma Milaj. Kasjania ka punuar deri në daljen në pension në shkollën 8-vjeçare “9 Tetori” në qytetin e Sarandës, si mësuese e ciklit të ulët. Gjatë gjithë jetës së saj, duke filluar prej vitit 1964, krahas punës si mësuese, ajo ka mbështetur dhe ndihmuar bashkëshortin e saj regjisorin Milaj në punën e tij profesionale.

Kasjani Milaj u aktivizua si aktore në premierat e para të trupës, në një kohë kur kishte mungesë në pjesëmarrjen e aktoreve femra në Estradë. Gjatë kohës së aktivizimit të saj, ajo luajti disa role me sukses, duke u bërë një mbështetje e madhe për të shoqin në realizimin e shfaqjeve dhe një frymëzuese për aktivizimin e shumë vajzave të reja që morën pjesë në vitet që pasuan. Sa herë që Thomai kishte vështirësi në aktivizimin e elementit femëror, sidomos në skenat masive të komedive muzikore, Kasjania do të ishte gjithmonë prezent.

Estrada profesioniste e Sarandës, me ndarjen nga jeta të Kasjanis, ka humbur një nga interpretuese dhe kontribuese e para të saj. Kasjani Milaj do të mbahet mend për kontributin e saj të çmuar dhe përkushtimin ndaj artit dhe edukimit. Me këtë rast, ju shprehim ngushëllimet tona të thella fëmijëve të saj, Edit dhe Relit, dhe komunitetit të artistëve. I paharruar qoftë kontributi i saj në krah të emblemës së Estradës, regjisorit Thoma Milaj.