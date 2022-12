Mitsotaqis pritet me entuziazëm nga minoriteti grek në Livadhja. Fjala e kryetarit Kristo Kiço -VIDEO

Kryeministri grek Mitsotaqis pritet me entuziazëm nga banorët e minoritetit grek në Livadhja.

Fjala mikpritëse e kryetarit të Bashkisë Finiq Kristo Kiço:

Shkëlqesia Juaj Z. Kryeministër i Greqisë, të nderuar ministra dhe deputetë, zonja dhe zotërinj, Me emocion dhe gëzim të madh mirëpresim sot në vendin tonë, në Bashkinë e Finiqit, Kryeministrin e Atdheut tonë, Greqisë, Z. Kyriakos Mitsotakis.

Zoti Kryeministër, vizita juaj është një nder i veçantë për ne. Një vizitë që helenizmi këtu e pret prej 31 vitesh. Që kur babai juaj i ndjerë Konstantinos Mitsotakis bëri vizitën e parë zyrtare të një kryeministri grek në zonën e pakicës kombëtare greke. Një moment historik që u skali thellë në shpirtin dhe zemrën e çdo greku të këtij vendi. Na rriti moralin, na mbushi me shpresë dhe optimizëm për të ardhmen. 31 vjet më vonë, duke lënë pas regjimin e ashpër që përjetoi vendi, dhe ndonëse do të pritej që të ishte bërë një progres i dukshëm në të gjitha fushat, fatkeqësisht ende nuk kemi rezultatet e dëshiruara.

Z. Kryeministër, duke e ditur se koha juaj është e çmuar nga pikëpamja epigrame, do të doja të fokusohesha në çështjet më kritike që shqetësojnë MEE-në në tërësi dhe Bashkinë e Finiqit në veçanti.

Bashkia e Finiqit është një nga bashkitë më të mëdha në Shqipëri, përfshin 58 fshatra me një popullsi pothuajse të pastër greke dhe njihet nga shteti shqiptar si Bashki Minoritare.

– Një nga çështjet më të rëndësishme të Bashkisë sonë dhe jo vetëm, përbën pronësinë.

Çështja e pronave është çështja madhore në të gjithë axhendën e kërkesave të minoritetit kombëtar grek ndaj shtetit shqiptar. Fenomeni i uzurpimit me letra të falsifikuara të pronave komunale dhe individuale të Minoritetit Kombëtar Grek nga pronarë inekzistente që vërtetonin gjykatat e korruptuara, ka marrë përmasa të mëdha. Në kuadër të frymës së luftës kundër korrupsionit, ne kërkuam që të shqyrtohen të gjitha dosjet gjyqësore.

– Një çështje po aq e rëndësishme është kuadri ligjor për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare në Shqipëri.

Në tetor 2017, Kuvendi i Shqipërisë miratoi një ligj për të drejtat e pakicave kombëtare në vend, siç përcaktohet në Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve të Këshillit të Evropës. Jo të gjitha ligjet zbatuese janë miratuar dhe ligji specifik në praktikë nuk e parasheh të drejtën e vetëvendosje.

– Jetësore për vendin tonë dhe qëndrimin tonë në të janë projektet e infrastrukturës.

Në vitin 2022 në rajonin tonë ka ende fshatra pa ujë me ujë të pijshëm të pijshëm, me probleme të shumta në furnizimin me energji elektrike ndërsa rrjeti rrugor, kryesisht në fshatrat malore të rajonit të Rizës, aksi Livadhja-Rips e të tjera, përbëhet nga Rrugët e vrazhda të dheut të lënë pas dore prej shumë vitesh nga shteti shqiptar. Vitet e fundit qeveria shqiptare ka akorduar fonde për përmirësimin e tyre, por kërkohet që të përkulet edhe më shumë ndaj këtyre problemeve.

Arsimi në fushën e EEM është gjithashtu një nga ngarkesat probleme të rëndësishme të vendit tonë.

Infrastruktura e ndërtesës ka nevojë për mirëmbajtje dhe përmirësim. Stafi pedagogjik ka nevojë për trajnim të vazhdueshëm. Gjithashtu, kërkohet bashkëpunimi ndërmjet organeve kompetente të Ministrive të Arsimit të Greqisë dhe Shqipërisë për eliminimin e referencave libertariano-nacionaliste nga tekstet shkollore të nxënësve. Që fëmijëve të mos u mësohen pasaktësitë historike që u helmojnë ndërgjegjen dhe ndajnë dy popujt fqinjë.

Z. Mitsotakis, të lartpërmendurat në kombinim me çështje shtesë (siç është çështja e shumëpërfolur e ndihmës për të moshuarit e pasiguruar në Greqi dhe këtu), fatkeqësisht kanë si pasojë shkretim gradual të hapësirës së Minoritetit Kombëtar Grek.

Nisur nga kjo, i bëjmë thirrje shtetit grek të përkulet dhe të kontribuojë që bota jonë të ndalojë së larguari nga shtëpitë e saj stërgjyshore dhe ekzistenca jonë mijëravjeçare këtu të vazhdojë.

Duke falenderuar banorët për pritjen madhështore që i kishin rezervuar, kryeministri grek Kyriakos Mitsotaqis është shprehur: “Mendimet e mia shkojnë pas një vizite tjetër që u bë në dimrin e vitit 1991 nga Konstantinos Mitsotakis, këtu në fshatrat tuaja, menjëherë pas rënies së regjimit. Dhe unë dua të huazoj një frazë nga ajo që ai tha atëherë në fjalimin e tij publik, sepse mendoj se është ende jashtëzakonisht e rëndësishme.

Ai kishte thënë atëherë, se “minoriteti kombëtar grek duhet të jetë një urë miqësie dhe bashkëpunimi mes dy popujve tanë” Aq sa ishte e vërtetë atëherë, aq më e vërtetë është tani. Dhe dua që ju të dini se në personin tim, si kryeministër i Greqisë, do të keni gjithmonë një person që do të përkulet për problemet e pakicës dhe do të luftojë për të përmirësuar standardin tuaj të jetesës, por mbi të gjitha për t’i lejuar këta fëmijë të rinj të jetojnë. , për të shpresuar se ata mund të depërtojnë në vendin e tyre.

Ne duam që ata të qëndrojnë këtu dhe të vazhdojnë të digjen në flakën e helenizmit. Ju kemi një falenderim të madh. Greqia ju detyrohet një falenderim të madh. Dhe dua ta dini se këtu, në këtë cep të bukur ku jetoni prej shekujsh, zemra e helenizmit rreh gjithmonë pak më fort. Dhe bluja e flamurit është gjithmonë pak më e kaltër”, vuri në dukje kryeministri, gjatë përshëndetjes që drejtoi nga Qendra Kulturore Livadhja, në prani të qytetarëve dhe nxënësve të shkollës së mesme të unifikuar “Lefter Talo”.

“Ne do të jemi pranë jush, na ndjeni pranë jush”

“Dua që mbi të gjitha të mbani këtë angazhim personal që po ju jap sot këtu: nuk do të jetë vizita ime e fundit në fshatrat tuaja të bukura dhe nuk duhet të kalojnë më 32 vjet, që një kryeministër grek të vizitojë pakicën kombëtare greke këtu. në Shqipëri. Ne do të jemi pranë jush, na ndjeni pranë jush. Ne do të punojmë së bashku me qeverinë e Shqipërisë mike dhe do të vazhdojmë të mbështesim perspektivën e anëtarësimit evropian të Shqipërisë.

Sepse sa më shumë që Shqipëria t’i afrohet familjes evropiane, aq më i mirë do të jetë standardi i jetesës së të gjithë vendit, por duhet të ndërmerren hapat e nevojshëm për mbrojtjen e plotë të të drejtave të pakicës kombëtare greke. Dhe këto hapa nuk kanë dyshim se do të bëhen, ne po ecim në drejtimin e duhur dhe kemi një bashkëpunim të ndershëm dhe të hapur me qeverinë e Shqipërisë. Ne e dimë mirë se cilat janë çështjet, e dimë se sa e rëndësishme është mbrojtja e pronës për të gjithë grekët, jo vetëm për ata në dy bashkitë e njohura minoritare. Dhe e di gjithashtu se sa e rëndësishme është që qeveria shqiptare të ndihmojë në përmirësimin e më shumë infrastrukturës, veçanërisht në fshatrat malore dhe ku duhet dhe ku mundemi, jemi të gatshëm të qëndrojmë pranë, ka thënë Mitsotaqis.