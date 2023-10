Mirela Kumbaro: Saranda ka bërë punë të shkëlqyer në lidhje me menaxhimin e mbetjeve

Mnistrja e Turizmit, Mirela Kumbaro thotë se duhet më shumë punë sa i takon menaxhimit të mbetjeve. Ajo vlerësoi dy bashki për punën e bërë, Sarandën dhe Shkodrën.

“Nuk mund të krenohemi me detin, nëse rrugët i kthejmë në hospote plehrash. U jam mirënjohëse shumë kryetarëve që kemi qenë nën stop në komunikim për të përballuar një behar të pazakontë. Do përmend dy bashki, Sarandën dhe Shkodra, ku kryetari i gjeti në një situatë të rëndë sa i takon menaxhimit të mbetjeve, na u desh të futeshim me ushtri.