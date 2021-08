Ministrja Kushi: Të gjithë nxënësit e shkollave 9-vjeçare publike do t’i përfitojnë librat falas

Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Evis Kushi dhe Kryetari i Bashkisë Elbasan, Gledian Llatja kanë dorëzuar në mënyrë simbolike librat shkollorë tek tre fëmijët e një familjeje në Elbasan.

“Patëm kënaqësinë t’u dorëzonim tekstet shkollore falas tre fëmijëve në familjen e Fatmir Sinanit, baba i binjakëve Xhuel dhe Nuel në klasën e dytë, dhe Sevit nxënëse në klasën e nëntë,- shkruan Ministrja Kushi në statusin e saj në rrjetin social.

Ajo më tej shprehet se këtë vit nisma “Librat Falas” u zgjerua edhe me klasat 8-ta dhe 9-ta, duke i pajisur kështu me tekste shkollore të gjithë nxënësit e shkollave publike 9-vjeçare. Së bashku edhe me 16 kategoritë në nevojë nga klasat e 10-12-të, numri i nxënësve përfitues në total është 280 mijë.

Ministrja ka bërë të ditur se duke filluar që nga data 1 shtator, tekstet shkollore do të shpërndahen për të gjithë nxënësit në të gjitha shkollat e vendit.

Ndërkohë, ministrja Kushi gjatë vizitës nuk ka lënë pa përmendur rëndësinë e vaksinimit për mbarëvajtjen e procesit mësimor.

“Shpresojmë që ky vit shkollor të jetë një vit normal, pasi pjesa më e madhe e mësuesve janë vaksinuar,”- shprehet ministrja Evis Kushi.