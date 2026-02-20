Ministrja e Brendshme: Monopatinat do të lejohen sërish, por me rregullore dhe masa sigurie
Ministrja e Brendshme: Monopatinat do të lejohen sërish, por me rregullore dhe masa sigurie
Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka deklaruar se monopatinat elektrike do të lejohen përsëri në qarkullim, por vetëm pasi të përgatitet një rregullore e posaçme që garanton sigurinë e përdoruesve dhe qytetarëve.
Duke folur mbi vendimin për bllokimin e përkohshëm të tyre, Koçiu theksoi se masa ishte e domosdoshme dhe e drejtë, për shkak të numrit të lartë të aksidenteve dhe dëmtimeve të regjistruara.
“Është aluduar kohët e fundit që ka një dorëzim nga ana e Ministrisë së Brendshme lidhur me moslejimin e përdorimit të monopatinave. Nëse do më pyesnit sërish nëse është vendimi i duhur, do t’ju them se po. Ndërprerja e qarkullimit të monopatinave deri në momentin që lëvizshmëria e tyre të rregullohet siç duhet, ishte e nevojshme”, u shpreh ministrja.
Rregullore e re: studim për infrastrukturën dhe kufizimin e shpejtësisë
Ministrja sqaroi se puna për hartimin e kuadrit të ri ligjor është në proces, por theksoi se çështja nuk është e thjeshtë.
“Është një gjë të vendosësh një kufi shpejtësie, por kërkon një studim të thelluar për rrugët dhe infrastrukturën e nevojshme për të lejuar lëvizshmëri të sigurt. Kërkon gjithashtu një kulturë shumë të mirë përdorimi”, u shpreh Koçiu.
Ajo nënvizoi se prioritet mbetet jeta dhe siguria e qytetarëve, veçanërisht e fëmijëve, dhe se vendimi për pezullimin e menjëhershëm ishte masa më e mirë në atë moment.
Me përgatitjen e rregullores së re, pritet që përdorimi i monopatinave të rikthehet, por këtë herë me standarde të qarta sigurie dhe kontrolle më të rrepta.
