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Milka Ice Bar & More në Bulevard kërkon punëtore për përgatitjen e krepave dhe waffle-ve

04/07/2610:07

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Milka Ice Bar & More në Bulevard,  Sarandë kërkon të punësojë punëtor/e për përgatitjen e krepave dhe waffle-ve.

✅ Kërkohen:

• Përvojë në përgatitjen e krepave dhe waffle-ve
• Shpejtësi, korrektësi dhe organizim në punë
• Qëndrim pozitiv dhe komunikim i mirë me klientët
• Njohuri të gjuhës angleze

 

🎁 Ofrohet akomodim dhe ushqim.

 

📍 Vendi i punës: Bulevardi i Sarandës
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 068 467 8688

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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