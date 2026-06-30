Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon staf. Ofrohet akomodim
Mesdheu Restaurant në Sarandë dhe Ksamil kërkon të punësojë staf:
2 Host/Hostes (të njohin të paktën një gjuhë të huaj dhe të kenë aftësi të mira komunikimi me klientët)
2 Kamarier/e për bar ose beach bar (të njohin të paktën një gjuhë të huaj).
Ofrohet akomodim dhe ushqim.
Orar fleksibël
KONTAKT: 069 79 79 292
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