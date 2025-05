Mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë, 30 Maj – DREJTPËRDREJT

Mbledhja e Këshillit Bashkiak më 30 Maj

📅 E premte, 30 maj 2025

🕛 Ora 12:00

📍 Salla e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Sarandë

Të premten, më datë 30.05.2025, do të zhvillohet mbledhja e radhës e Këshillit të Bashkisë Sarandë. Në këtë mbledhje do të shqyrtohen dhe diskutohen disa çështje të rëndësishme që lidhen drejtpërdrejt me jetën sociale, zhvillimin ekonomik dhe turistik të qytetit tonë.

Rendi i ditës përfshin:

1. Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Prill 2025 – një vendim që synon përmirësimin e mbështetjes për familjet në nevojë.

2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin Prill 2025 – ndihmë për shtresat më të varfra, jashtë skemës së fondit të kushtëzuar.

3. Ndryshime në vendimin për vendbazimet e mjeteve lundruese dhe korridoret e lëvizjes së tyre – rishikim i vendimit nr.26, datë 30.04.2024, me qëllim përmirësimin e menaxhimit të transportit detar.

4. Miratimi i marrëveshjes së bashkëinvestimit mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Sarandë për projektin “Poli i Zhvillimit Turistik në Sarandë”

5. Shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak nr.22, datë 28.10.2019, për zbatimin e VKM nr. 329, datë 22.05.2019

6. Raport mbi përgatitjet për sezonin turistik në Bashkinë Sarandë

Saranda Web do të ndjekë nga afër zhvillimet e kësaj mbledhjeje dhe do t’ju mbajë të informuar me përmbledhje dhe analiza të detajuara për çdo vendim të marrë.

