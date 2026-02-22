logo
Matilda Qurku zgjidhet kryetare e Degës së Partisë Demokratike Sarandë

22/02/26

Matilda Qurku zgjidhet kryetare e Degës së Partisë Demokratike Sarandë

Procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të Degës së Partisë Demokratike në Sarandë është mbyllur zyrtarisht, duke shpallur fituese Matilda Qurku.

 

 

Sipas të dhënave zyrtare, në votim morën pjesë 215 anëtarë nga rreth 1280 anëtarë të regjistruar në lista.

 

Rezultati përfundimtar i votimit është si më poshtë:

 

  • Matilda Qurku – 145 vota
  • Kreshnik Shehu – 64 vota
  • Vota të pavlefshme – 6

 

Me 145 vota në favor, Matilda Qurku merr drejtimin e Degës së Partisë Demokratike në Sarandë, duke siguruar një shumicë të qartë ndaj kandidatit tjetër në garë, Kreshnik Shehu.

 

 

Procesi i votimit u zhvillua në kuadër të riorganizimit të strukturave të Partisë Demokratike në nivel vendor. Pritet që në ditët në vijim të bëhen publike prioritetet dhe drejtimet e reja që do të ndjekë dega lokale nën drejtimin e ri.

Procesi i numërimit u transmentua drejtpërdrejt nga Saranda Web

 

