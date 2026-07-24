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MARISOL Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

24/07/2618:45

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MARISOL Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

⏰ Mundësi zgjedhjeje:
• 4 orë punë ose 8 orë punë

✅ Kushte shumë të mira pune
📍 Adresa: Lagjja Nr. 4, Sarandë

 

Kontakto në: 069 311 5256

 

MARISOL Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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