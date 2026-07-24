MARISOL Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
MARISOL Hotel në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
⏰ Mundësi zgjedhjeje:
• 4 orë punë ose 8 orë punë
✅ Kushte shumë të mira pune
📍 Adresa: Lagjja Nr. 4, Sarandë
Kontakto në: 069 311 5256
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