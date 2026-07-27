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Marina Limion në Sarandë kërkon të punësojë Inxhinier Civil në Zbatim

27/07/2612:15

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Marina Limion në Sarandë kërkon të punësojë Inxhinier Civil në Zbatim për Departamentin e Projekteve.

 

Kërkesat kryesore:

 

Diplomë universitare në Inxhinieri Ndërtimi;
Minimumi 5 vite eksperiencë në zbatim projektesh ndërtimi;
Njohuri dhe aftësi në përdorimin e AutoCAD;
Aftësi për të punuar dhe menaxhuar ekipet në terren;
Aftësi analitike dhe në zgjidhjen e problemeve teknike;
Njohuri të mira të paketës MS Office.

 

Detyrat përfshijnë mbikëqyrjen e punimeve në terren, kontrollin e zbatimit të projektit teknik, koordinimin me ekipet, furnitorët dhe nënkontraktorët, si dhe kontrollin e ecurisë, cilësisë dhe sigurisë së punimeve.

 

Vendndodhja: Porti Marina Limion, Sarandë
Aplikimi: Kandidatët që plotësojnë kriteret mund të dërgojnë CV-në në [email protected]

 

Marina Limion në Sarandë kërkon të punësojë Inxhinier Civil në Zbatim

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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