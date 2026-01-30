“Marina Limion” kërkon Shef Sigurie Porti dhe Punonjës Sigurie
“Marina Limion” në Sarandë kërkon të punësojë:
✅ Shef Sigurie Porti
✅ Punonjës Sigurie Porti
📍 Vendndodhja: Marina Limion, Sarandë
Për aplikime dërgoni email në [email protected]
