Lulzim Basha merr vendimin: Përjashton Sali Berishën nga Partia Demokratike

Kreu i PD Lulzim Basha përjashton ish-kryeministrin Sali Berisha nga grupi parlamentar i PD deri në zbardhjen e plotë të vendimit të DASH.

“Që ditën e parë kur u njoh me vendimin e DASH iu bashkova thirrjes për transparencë të plootë mbi çdo fakt. Berisha është padyshim udhëheqësi që ka dhënë kontributin më të çmuar për zhvillimin e vendit dhe zhvillimin e demokracisë. Gjatë kohës që ai ishte kryeministër Shqipëria përmbushi të gjitha reformat për anëtarësimin e natos dhe marrjes e statutusit si vend kandidat për në BE. Partner kyç i qeverisë shqiptare në të gjitha këto arrtije ishin SHBA. Pranfdaj dua të përsëris së vendimi i DASH nuk cënon arritjet madhore të shqipërisë nën drejtimin e Berishës dhe kontributin madhor aq më pak marrëdhënien e shkëlqyer të PD me sHBA.

PD mbështet kërkesën për transparencë të bërë nga Berisha i cili ka marrë një vendim në mbrojtje të identitetit të tij duke e kërkuar këtë nëpërmjet rrugës gjyqësore. Nga ana ime prej 2 mujsh kam bërë përpjekjet më intesive për gjetjen e një zgjidhje në lidhje me këtë çështje. Parteneriteti i SHBa me Pd është i pacënueshëm dhe do të vijojë të mbetet i tillë. PD ka siguruar arritjet më të rëndësishme. Ne i konsiderojmë shba aleatin tonë më strategjik. Berisha ka bërë të qartë se kjo është çështje personale e tij dhe se Ps sduhet të përfshihet. Kam vendosur deri në shqyrtim të pengesës ligjore me transparencë dhe zbardhjes ligjore Berisha sdo të jetë anëtar i PD”, tha Basha.