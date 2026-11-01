Luftëtari mposht Butrintin në Sarandë, Delvina merr një pikë ndaj Albpetrolit

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Luftëtari mposht Butrintin në Sarandë, Delvina merr një pikë ndaj Albpetrolit

Një humbje për Butrintin dhe një barazim për Delvinën. Këto janë rezultatet e dy skuadrave të jugut në ndeshjet e zhvilluara sot, më 1 nëntor, në kampionatin e Kategorisë së Dytë. Butrinti u mposht në fushën e tij nga Luftëtari me rezultatin 0-1, ndërsa Delvina nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola përballë Albpetrolit. Në stadiumin “Andon Lapa” të Sarandës, Butrinti priti Luftëtarin e Gjirokastrës në një përballje të rëndësishme mes dy skuadrave që synojnë kreun e renditjes.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa takimi u karakterizua nga ndërhyrje të shumta dhe kartonë të verdhë për të dyja skuadrat. Momenti vendimtar erdhi në minutën e 74-t, kur Diamanti realizoi golin që i dha avantazhin Luftëtarit. Pavarësisht përpjekjeve të futbollistëve sarandjotë për të rikthyer baraspeshën, rezultati mbeti i pandryshuar deri në përfundim të takimit.

Me këtë fitore, Luftëtari merr tri pikë të rëndësishme në transfertë, ndërsa Butrinti pëson një humbje që ndikon në garën për vendet e para të klasifikimit. Ndeshja Butrinti–Luftëtari u transmetua drejtpërdrejt nga Saranda Web, duke u dhënë mundësi tifozëve sarandjotë, brenda dhe jashtë vendit, të ndiqnin përballjen nga stadiumi “Andon Lapa”.

Ndërkohë, në stadiumin “Delvina”, skuadra vendase priti Albpetrolin e Patosit në një takim që përfundoi me rezultatin 0-0. Pavarësisht përpjekjeve të të dyja skuadrave, asnjëra nuk arriti të gjente rrugën e rrjetës. Takimi u shoqërua me disa kartonë të verdhë dhe zëvendësime në pjesën e dytë, por pa ndryshuar rezultatin.

Për Delvinën, ky barazim sjell një pikë në renditje, por nuk mjafton për të përmirësuar ndjeshëm pozitat e skuadrës, e cila vijon të jetë në pjesën e poshtme të tabelës.

Sipas renditjes së paraqitur përpara përditësimit me rezultatet e këtyre takimeve, Bylis B dhe Luftëtari kryesonin me nga 13 pikë, ndërsa Butrinti renditej i treti me 12 pikë. Fitorja në Sarandë e çon Luftëtarin në 16 pikë, ndërsa Butrinti mbetet në kuotën e 12 pikëve.

Nga ana tjetër, Delvina, e cila kishte 4 pikë përpara kësaj ndeshjeje, shkon në 5 pikë pas barazimit me Albpetrolin.

Rezultatet e kësaj jave e bëjnë edhe më interesante garën në Kategorinë e Dytë, ku Butrinti kërkon të mbetet mes skuadrave pretendente për ngjitjen në një kategori më lart, ndërsa Delvina synon të grumbullojë pikët e nevojshme për t’u larguar nga zona e rrezikut. Saranda Web

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