Leonidha Papa: Vangjelit i qeshnin edhe veshët kur bëri marëveshje me Ramën, tani më akuzon se …

Leonidha Papa, Kandidati i Partisë Demokratike të Alibeajt, ka reaguar pas akuzave të hedhura nga OMONIA dhe PBDNJ në drejtim të kandidadimit të tij për kryetar të Bashkisë Finiq.

Reagimi i Leonidha Papa:

ATY KU NA NA DETYROHEN, NA KËRKOJNË EDHE KAUN



Duke i shërbyer organizatës Omonia për dy dekada, ndihem shumë i pakëndshme të përballem publikisht me “udhëheqjen aktuale”.

Në njoftimin e djeshëm të OMONIA thuhet shkurt se “Erdogan, Rama, Alibei dhe Leonidas Pappas, u bashkuan për të luftuar Omonoian dhe PBDNJ”. Po, ashtu thotë!

Fillimisht le të themi se Omonia aktuale dhe PBDNJ nuk guxuan të shkarkojnë as kryebashkiakët kandidatë dhe as listat e kandidatëve për këshilltarë bashkiakë me kombinimin e tyre por të ulen në listat e Ilir Metës dhe Sali Berishës. Më lejoni t’ju kujtoj gjithashtu se zoti Dule është deputet me vetëm 848 vota (!!!) me vulën e partisë Alibei.



Qëndrimi im transparent, i pavarur dhe dinjitoz ju kapi panik. Të kuptoj, por pak qetësi nuk bën keq. Duke helmuar shpirtra që nuk dyshojnë, ju mund të hiqni disa vota sot, por mendoni për nesër dhe pasnesër.

Nuk kam as kohë dhe as prirje t’i ndjek deri në greminën e tyre, por “mundësitë” që më jepen për të dëgjuar të vërtetat, nuk do t’i lë të shkojnë.



Së pari

Unë dhashë dorëheqjen në vitin 2018 nga presidenca e Omonias sepse ju nuk deshët të mbështesni propozimin tim për zgjedhjet e Omonias nga baza. Kjo ide ju tremb. Unë mund t’i kisha mbajtur zyrat dhe vulën e Omonias, ashtu siç e keni mbajtur ju në mënyrë të paligjshme për pesë vjet, por nuk e bëra, sepse ndërgjegjja dhe parimet nuk më lejuan, ndërsa ju?



Së dyti

Artikullshkruesi e konsideron Ramën një patericë të Erdoganit. Ja diçka për të cilën jemi dakord. Këtë e kam thënë me dhjetëra herë në deklaratat e mia publike që prej (save the date) 2013, kur Rama pranoi të bënte favorin e Sulltanit duke anuluar Marrëveshjen e Kufirit Detar me Greqinë me Gjykatën Kushtetuese.

Në 2015, z. Dulles luftoi për një marrëveshje me Ramën (sigurisht e Erdoganit) për zgjedhjet bashkiake ku më në fund ia doli fillimisht. Veshët e tij po qeshnin kur na njoftoi. Unë si president i Omonias nuk jam dakord me partneritetin Rama duke propozuar bashkëpunim me Mega-n. Pas takimeve të njëpasnjëshme arrita të bind kryesinë e partisë së dytë greke të bashkohet me ne dhe të pranojë propozimin tim (foto) por zoti Dule nuk pranoi!!! Ai preferoi të hidhte në gropë grekët e “këqij” – me Ramën aleat – sesa të bashkëpunonte me ta. Më në fund ai ra i vetëm në gropën që hapi. Në tre vitet e ardhshme (2015-2018), kryetari i PBDNJ bëri fushatë për të zgjedhurin e tij Ramën në Bashkinë e Finiqit – të paemërtuar atëherë për të – Leonida Hristo.



Tani, në vitin 2023, zoti Dule, nga gropa që ka mbetur ende, i bën thirrje Leonida Hristo që ta shpëtojë nga errësira e tij. Urime, kemi tejkaluar imagjinatën e çdo skenaristi fantazi.

I dashur shkrimtar nga Gjirokastra, kape për flokësh të mbyturin por mos i shkul, nuk të pëlqen tullaci.

Më vjen turp në emrin tuaj dhe aq më tepër sepse të gjitha këto po lexohen nga njerëz jashtë komunitetit tonë të shqetësuar si çdo verior i zakonshëm për të ardhmen e vendit tonë. Por nuk mund të mos i përgjigjem shpifjeve dhe shpresoj se kjo do të jetë hera e fundit që e bëj këtë.

Shpresoj që dialogu ynë të ketë të bëjë me nevojat për infrastrukturën që ka vendi, demografinë, nevojat e fëmijëve tanë të paktë që kanë mbetur këtu, problemet e të rinjve që merren me bujqësi dhe blegtori, ruajtjen e pronave tona, nevojat e të moshuarve etj.



Kërkoj mbështetjen e të gjithë bashkëqytetarëve të mi në Bashkinë e Finiqit dhe jam i sigurt që më 14 maj do të çlirohemi përfundimisht nga rrjetat e Edi Ramës dhe ekspertëve të baltës që po përpiqen të na helmojnë në mënyrë që zoti Tipota (Asgjë) nga Gjirokastra mund të mbijetojë.

Nuk premtoj mrekulli, por mund të premtoj të vërtetën, përkushtimin tim dhe që Bashkia e Finiqit të shkojë në rrugën e duhur.