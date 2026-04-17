Lefter Nika: Qytetarët e Sarandës të përjashtuar nga vendimmarrja

17/04/2615:10

Kryetari i MEGA-s, mjeku Lefter Nika, gjatë një takimi të organizuar nga Saranda Web në bashkëpunim me median Faktoje, ku u prezantuan gjetjet mbi transparencën dhe qeverisjen vendore në Bashkinë Sarandë, ngriti shqetësime serioze lidhur me mungesën e përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse.

 

 

Ai theksoi se, sipas perceptimit dhe përvojës së qytetarëve, nuk ka pasur një komunikim të hapur dhe të vazhdueshëm për zhvillimet që po ndodhin në qytet, duke krijuar një distancë të dukshme mes institucioneve vendore dhe komunitetit.

 

Në fjalën e tij, Nika u ndal veçanërisht te mungesa e dëgjesave publike, të cilat janë një element thelbësor në një qeverisje transparente dhe gjithëpërfshirëse. Ai u shpreh se ndryshimet që ndikojnë drejtpërdrejt jetën e qytetarëve nuk janë paraprirë nga konsultime të hapura, ku banorët të kenë mundësi të japin mendimin e tyre apo të kontribuojnë me sugjerime konkrete. Sipas tij, kjo mungesë dialogu ka bërë që vendimet të perceptohen si të njëanshme dhe të imponuara, duke dobësuar besimin e qytetarëve te institucionet.

 

Më tej, Lefter Nika theksoi se qytetarët e Sarandës janë ndjerë të anashkaluar dhe të pafuqishëm përballë vendimeve që merren për zhvillimin e qytetit të tyre. Ai e cilësoi këtë situatë si një praktikë të gabuar, ku gjithçka u është paraqitur qytetarëve në formën e një urdhri të gatshëm, pa kaluar më parë në filtrin e diskutimit publik dhe transparencës. Në përfundim, ai bëri thirrje për më shumë hapje nga ana e institucioneve vendore, duke theksuar se vetëm përmes dialogut të sinqertë dhe përfshirjes aktive të komunitetit mund të arrihet një zhvillim i qëndrueshëm dhe i pranueshëm për të gjithë. Saranda Web

