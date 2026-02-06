logo
0
Rezervime Suvenire

Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

06/02/2610:44

Shperndaje:

Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

Ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të rëndë Pëllumb Halimi, në moshën 74-vjeçare.

 

Lamtumirë Pëllumb Halimi - Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

 

Pëllumb Halimi ishte një figurë e njohur dhe e respektuar e jetës publike në Sarandë, i cili për dekada me radhë kontribuoi me përkushtim në shërbim të qytetit dhe komunitetit. Ai ka ushtruar detyra të rëndësishme institucionale, si drejtor i Parkut, drejtor i Portit të Sarandës, si dhe më pas drejtor në Shërbimet Publike pranë Bashkisë Sarandë, duke lënë gjurmë me punën e tij të ndershme, korrektësinë dhe përgjegjësinë qytetare.

 

Gjatë gjithë karrierës së tij, Pëllumb Halimi u vlerësua për seriozitetin, thjeshtësinë dhe angazhimin e vazhdueshëm në përmirësimin e shërbimeve publike, duke qenë gjithmonë pranë nevojave të qytetarëve dhe interesit të qytetit.

Ai ndërroi jetë mbrëmjen e së enjtes, duke lënë pas dhimbje të thellë tek familjarët, miqtë, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që e njohën dhe punuan me të.

 

Familja pret ngushëllime në shtëpinë funerale duke filluar sot nga ora 10:00.
Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet ditën e diel, më 8.02.2026, në orën 10:00, në Limjon.

 

Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar të saj, ndërsa kujtimi dhe kontributi i Pëllumb Halimit do të mbeten pjesë e memories qytetare.

🕊️ Ngushëllime familjes dhe të afërmve.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar

Policia zbardh detaje të reja për eksplozivin në Shëndëlli, shpallet në kërkim një i dyshuar
Lamtumirë Pëllumb Halimi &#8211; Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar

Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar
Parandalohet shpërthimi i një automjeti, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes

Parandalohet shpërthimi i një automjeti, shoferi pikas eksplozivin gjatë lëvizjes
Reagon ministrja: lajmet për monopatinat janë të pavërteta, nuk kemi marrë vendim akoma

Reagon ministrja: lajmet për monopatinat janë të pavërteta, nuk kemi marrë vendim akoma
ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare
Shëndetësia me lekë “nga xhepi”: Saranda dhe Delvina mes mungesës së mjekëve dhe spitaleve funksionale

Shëndetësia me lekë “nga xhepi”: Saranda dhe Delvina mes mungesës së mjekëve dhe spitaleve funksionale

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.