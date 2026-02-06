Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar
Lamtumirë Pëllumb Halimi – Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar
Ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të rëndë Pëllumb Halimi, në moshën 74-vjeçare.
Pëllumb Halimi ishte një figurë e njohur dhe e respektuar e jetës publike në Sarandë, i cili për dekada me radhë kontribuoi me përkushtim në shërbim të qytetit dhe komunitetit. Ai ka ushtruar detyra të rëndësishme institucionale, si drejtor i Parkut, drejtor i Portit të Sarandës, si dhe më pas drejtor në Shërbimet Publike pranë Bashkisë Sarandë, duke lënë gjurmë me punën e tij të ndershme, korrektësinë dhe përgjegjësinë qytetare.
Gjatë gjithë karrierës së tij, Pëllumb Halimi u vlerësua për seriozitetin, thjeshtësinë dhe angazhimin e vazhdueshëm në përmirësimin e shërbimeve publike, duke qenë gjithmonë pranë nevojave të qytetarëve dhe interesit të qytetit.
Ai ndërroi jetë mbrëmjen e së enjtes, duke lënë pas dhimbje të thellë tek familjarët, miqtë, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që e njohën dhe punuan me të.
Familja pret ngushëllime në shtëpinë funerale duke filluar sot nga ora 10:00.
Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet ditën e diel, më 8.02.2026, në orën 10:00, në Limjon.
Saranda humbet një shërbyes të përkushtuar të saj, ndërsa kujtimi dhe kontributi i Pëllumb Halimit do të mbeten pjesë e memories qytetare.
🕊️ Ngushëllime familjes dhe të afërmve.
